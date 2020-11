Fussball-Schock: Diego Maradona ist tot

Die argentinische Fussballlegende Diego Maradona ist verstorben. Das melden verschiedene Medien in seiner Heimat.

Diego Maradona ist im Alter von 60 Jahren verstorben. Das berichten verschiedene Medien, darunter die Zeitung “Clarin”, in seiner Heimat Argentinien unisono. Demnach sei der frühere Spieler und Trainer in seinem Privathaus verstorben. Der argentinische Fussballvolksheld soll einen Herzkreislaufstillstand erlitten haben.

Erst zu November-Beginn war Maradona in ein Spital in Buenos Aires eingeliefert worden, weil er sich unwohl fühlte. Bei einer Untersuchung wurde ein Blutgerinnsel im Gehirn entdeckt, das ihm entfernt wurde. Nach dem erfolgreichen Eingriff sollte er sich in seinem Anwesen erholen und befand sich zuletzt sogar auf dem Weg der Besserung.

Der argentinische Staatspräsident hat im Zuge des Todes Maradonas eine dreitägige Staatstrauer beschlossen.

aoe 25 November, 2020 17:43