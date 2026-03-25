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Kosovo-Fans belagern WM-Playoff-Auswärtsspiel in der Slowakei

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 25 März, 2026 12:00
Kosovo-Fans belagern WM-Playoff-Auswärtsspiel in der Slowakei

Der Kosovo kämpft in den nächsten Tagen um eines der noch verbleibenden Tickets für die WM. Beim Auswärtsspiel in der Slowakei dürfen sich die Spieler auf riesige Unterstützung im Stadion freuen.

Berichten und Prognosen zufolge könnten die kosovarischen Fans im Stadion in Bratislava mehr als 50 Prozent aller Zuschauer ausmachen. Für das Heimteam Slowakei verkommt die Partie möglicherweise zum Auswärtsspiel. Die kosovarischen Profis könnten sich atmosphärentechnisch hingegen zu Hause in Pristina fühlen.

Die beiden Mannschaften kämpfen um den Einzug in das WM-Playoff-Finale. Dort haben die Slowakei oder Kosovo dann definitiv Heimrecht. Als Gegner warten die Türkei oder Rumänien.

Das erste Playoff-Spiel findet am Mittwoch statt. Am kommenden Dienstag werden dann die finalen Tickets für die europäischen Teams vergeben.

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