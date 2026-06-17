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Auf der Insel

Said El Mala könnte seinen neuen Klub gefunden haben

Autor: | Publiziert: 17 Juni, 2026 09:14
Said El Mala könnte seinen neuen Klub gefunden haben

Der deutsche Jungstar Said El Mala ist in diesem Sommer weiterhin offen für einen Wechsel. Sein Weg könnte nach London führen.

Laut «Sport Bild» wird Tottenham in Kürze sehr konkrete Bemühungen um den 19-jährigen Offensivspieler in Angriff nehmen. Spurs-Coach Roberto De Zerbi soll von El Mala sehr angetan sein, heisst es. Der Youngster steht beim 1. FC Köln zwar noch bis 2030 unter Vertrag. In Stein gemeisselt ist sein Verbleib aber keineswegs.

Als Ablöse stehen rund 50 Millionen Euro im Raum. Einen Wechsel zum FC Brentford lehnte El Mala zuletzt ab. Wie seine Antwort auf eine Grossoffensive der Spurs ausfällt, ist offen. In der Bundesliga könnten Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim Optionen sein.

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