Florian Wirtz bestreitet 2. Teil des Medizintests in Liverpool

Der Wechsel von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool geht in diesen Stunden definitiv über die Bühne.

Nachdem der 22-Jährige gemeinsam mit seiner Familie in einem Privatjet bereits am Donnerstag auf die Insel geflogen ist und einen ersten Teil des obligatorischen Medizintests bestritten hat, folgt am Freitag gemäss übereinstimmenden Berichten der zweite Teil. Im Anschluss kann Wirtz seinen Vertrag bei den Reds unterzeichnen.

Dieser wird bis 2030 laufen. Als Ablöse fliessen zunächst 130 bis 135 Mio. Euro nach Leverkusen. Durch Boni kann die Summe auf bis zu 150 Mio. Euro steigen.

psc 20 Juni, 2025 10:03