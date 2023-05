Schmidt kritisiert Leverkusen für Grimaldo-Deal: «Komplett unnötig»

Alejandro Grimaldo wechselt im Sommer ablösefrei von Benfica zu Bayer Leverkusen. Dafür übt Roger Schmidt scharfe Kritik.

Roger Schmidt stösst sauer auf, dass Bayer Leverkusen die Verpflichtung von Alejandro Grimaldo bereits bekanntgegeben hat. "Meiner Meinung nach war das komplett unnötig. Dass er geht, ist okay, aber nicht auf diese Art und Weise", so der Coach von Benfica auf einer Pressekonferenz. Grimaldo entschied sich zuvor gegen eine Verlängerung in Lissabon und wurde bereits in Leverkusen abgelichtet.

"Das war nicht gut für seinen neuen Klub, weil auch deren Spieler keine Fotos in Bezug auf die neue Saison sehen, sondern sich auf die aktuelle konzentrieren wollen. Es war auch nicht gut für uns, weil es etwas Unruhe gab", meint Schmidt. Für beide Mannschaften läuft die Saison schliesslich noch. Benfica ist derzeit Tabellenführer in Portugal.

adk 21 Mai, 2023 10:45