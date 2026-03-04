Julian Ryerson erhält vom BVB für sehr hohe Summe Wechselfreigabe

Am norwegischen Rechtsverteidiger und Top-Assistgeber Julian Ryerson gibt es grosses Interesse aus dem Ausland. Der 28-jährige Nationalspieler darf im Sommer gehen – allerdings nur für eine sehr hohe Summe.

Die BVB-Bosse geben Ryerson trotz Vertrag bis 2028 nach dieser Spielzeit die Erlaubnis einen Wechsel zu vollziehen, falls er dies wünscht. Laut «Bild» müssen sich Offerten aber im Bereich von rund 30 Mio. Euro bewegen. Manchester United, Newcastle United, Liverpool, der FC Barcelona und auch mehrere Klubs aus der Serie A signalisieren Interesse am Rechtsfuss.

Dieser kann wohl auch die WM im Sommer noch einmal für Werbung in eigener Sache nutzen. Im Anschluss könnte er einen Transfer realisieren. Der Abwehrspieler stiess Anfang 2023 für 5 Mio. Euro von Union Berlin nach Dortmund. Der BVB könnte ihn nun für ein Vielfaches weiterverkaufen.