Es geht weiter

Niklas Süle hat für den Sommer einen Plan gefasst

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 März, 2026 18:55
Niklas Süle blickt auf schwierige letzte Monate und sogar Jahre zurück, die teilweise von Verletzungen geprägt waren. Vom Fussball hat der Dortmunder Verteidiger aber längst nicht genug.

Ein vorzeitiges Karriereende kommt für den 30-jährigen Abwehrspieler nicht infrage, wie Berater Volker Struth im «Bild»-Podcast «Phrasenmäher» ausführt. «Wir müssen uns nichts vormachen: Speziell im letzten Jahr ist alles etwas holprig verlaufen. Ich glaube, er hat sich selbst auf die Fahne geschrieben, dass er noch mal so richtig Spass am Fussball haben möchte und seine Karriere so nicht beendet», spricht der Agent Klartext. Süle wechselte im Sommer 2022 vom FC Bayern zu Borussia Dortmund und ist dort einer der Spitzenverdiener. Diesen Status kann er allerdings nicht über diese Saison hinaus behalten. Sein Vertrag läuft aus und wird wohl nicht verlängert.

Struth sagt über seinen Schützling: «Niki eilt schon seit langer Zeit der Ruf voraus, nicht so der Vorzeigeprofi zu sein. Für mich ist er vom Potenzial nach wie vor der beste deutsche Innenverteidiger.»

Wo es für Süle im Sommer weitergeht, ist noch völlig offen.

