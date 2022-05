Zum Medizincheck in Dortmund: Schlotterbeck-Wechsel vor Abschluss

Der Wechsel von Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg zu Borussia Dortmund soll so gut wie fix sein. Dafür weilt der deutsche Nationalspieler beim BVB zum Medizincheck.

Laut Informationen der “Bild”-Zeitung steht der Transfer von Nico Schlotterbeck zu Borussia Dortmund unmittelbar vor der Finalisierung. Demnach befindet sich der 22 Jahre alte Innenverteidiger aktuell beim Medizincheck im Dortmunder Knappschaftskrankenhaus in Brackel.

Schlotterbeck unterschreibt beim BVB offenbar für drei Jahre plus Option auf eine Verlängerung. Die Westfalen überweisen wohl 20 Millionen Euro an den SC Freiburg, wobei diese Summe dank Boni in Höhe von 5 Millionen Euro noch steigen dürfte. In Dortmund soll der Youngster künftig rund 4,5 Millionen Euro jährlich verdienen und zusammen mit dem ablösefrei vom FC Bayern kommenden Niklas Süle ab der neuen Saison die Innenverteidigung formen.

adk 2 Mai, 2022 16:06