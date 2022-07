Der Gladbach-Abgang von Sommer scheint näher zu rücken

Yann Sommer könnte schon bald eine neue Herausforderung annehmen. Den Schweizer Nati-Goalie soll der OGC Nizza um Coach Lucien Favre locken.

Borussia Mönchengladbach muss sich wohl auf einen Abgang von Yann Sommer einstellen. Dem 33-Jährigen werden offenbar konkrete Avancen vom OGC Nizza gemacht. An einem möglichen Wechsel sei laut “Sky” durchaus etwas dran.

“Sommer und sein Berater aktuell sehr umtriebig auf dem Transfermarkt. Er würde durchaus gerne gehen und Gladbach würde ihn bei einem guten Angebot auch ziehen lassen. Man bereitet sich darauf vor und checkt auch andere Torwart-Möglichkeiten”, verrät “Sky”-Experte Marc Behrenbeck in “Transfer Update – die Show”. An Borussia Mönchengladbach ist Sommer vertraglich noch bis 2023 gebunden, doch zu einem Abgang könnte es schon in diesem Transferfenster kommen.

adk 5 Juli, 2022 11:29