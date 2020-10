Gladbach verhindert Nati-Nominierung für Breel Embolo

Borussia Mönchengladbach wird wohl verhindern, dass Breel Embolo bei den Nations League-Spielen der Schweiz gegen Spanien und Deutschland dabei ist.

Der 23-Jährige hatte sich im Länderspieleinsatz gegen Deutschland Anfang September am Sprunggelenk verletzt und ist noch immer rekonvaleszent. Für das Derby zwischen dem 1. FC Köln und Gladbach könnte Embolo am Samstag zwar eine Option sein, aber sicherlich nicht für die Startelf.

In der Folge soll sich der Angreifer während der Länderspielpause bei Gladbach vollständig erholen und keine Spiele für die Nati bestreiten, wie Trainer Marco Rose gegenüber der “Rheinischen Post” klarstellt: “Wir sind mit dem Schweizer Verband im Kontakt. Wir sind bei ihm sehr vorsichtig und wir wissen noch nicht, ob wir ihn am Wochenende in Köln überhaupt bringen können. Daran merkt man ja, wie ich darüber denke. Die Gesundheit des Spielers steht immer im Vordergrund – und auch die Schweiz will ja noch viele Jahre Freude an Breel haben.”

Voraussichtlich werden die Nati-Verantwortlichen einlenken. Vladimir Petkovic muss für die Partien gegen Kroatien (Testspiel) und Spanien sowie Deutschland (Nations League) also ohne Embolo auskommen. Endgültige Klarheit herrscht am Freitagmittag, wenn der Nationaltrainer sein Aufgebot für die beiden Partien bekanntgibt.

psc 1 Oktober, 2020 15:04