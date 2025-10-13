3 Weltklasse-Klubs schielen auf Eintracht-Profi Nathaniel Brown

Eintracht Frankfurt hat in den vergangenen Jahren durch Spielerverkäufe immer wieder Millionensummen eingenommen. Linksverteidiger Nathaniel Brown könnte der nächste Profi sein, mit dem der Bundesligist abkassiert.

Laut "Bild" haben mit Real Madrid, Manchester City und Arsenal gleich drei Weltklasse-Klubs ihre Fühler nach dem 22-jährigen Deutschen ausgestreckt. Dieser hat zuletzt sein Länderspieldebüt für Deutschland gegeben und ist auch in Frankfurt auf der linken Seite ein Fixstarter. Brown hat seinen Kontrakt bei den Hessen im Februar dieses Jahres bis 2030 verlängert.

Im vergangenen Sommer buhlte bereits Milan um die Dienste des Youngsters, blitzte allerdings ab. Im Hinblick auf die kommende Spielzeit könnte ein Bieterstreit entstehen.

