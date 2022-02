Perfekt: Bayern-Supertalent Marcel Wenig schliesst sich Frankfurt an

Der Transfer von Mittelfeldspieler Marcel Wenig zu Eintracht Frankfurt ist perfekt.

Der 17-Jährige hat sich aus verschiedenen Angeboten jenes der Hessen herausgesucht und unterschreibt bei der Eintracht einen Vertrag bis 2025. Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche sagt: “Mit Marcel Wenig gewinnen wir ein grosses deutsches Mittelfeldtalent hinzu. Beim FC Bayern München genoss er in den vergangenen fünf Jahren eine Ausbildung auf höchstem Niveau und wir möchten diese weiter vorantreiben. In seinem Alter steht Marcel natürlich erst am Anfang seiner Entwicklung im Männerbereich, weshalb wir ihn behutsam aufbauen werden.”

Wenig kommt in dieser Saison bei den Bayern vorwiegend in der U19 zum Einsatz. In Frankfurt sieht er offenbar bessere Perspektiven rasch den Sprung zu den Profis zu schaffen.

Marcel Wenig wird ein Adlerträger! 🦅👋 Der 17-jährige Mittelfeldspieler kommt zur nächsten Saison vom @FCBayern und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 ✍️#Wenig2025 #SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 17, 2022

psc 17 Februar, 2022 17:16