Quarantäne beendet: Joshua Kimmich ist zurück

Joshua Kimmich kann zwei Wochen nach seinem positiven Coronatest beim FC Bayern wieder ins reguläre Training einsteigen.

“Frei getestet ist er, heute Nacht endet seine Quarantäne”, gab Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Mittwochabend anlässlich des Champions League-Heimspiels gegen den FC Barcelona bei “DAZN” bekannt. Kimmich, der nicht geimpft ist, musste sich zuletzt während 14 Tagen in Isolation begeben. Davor war er bereits während längerer Zeit aufgrund von Kontakten zu positiv getesteten Person in anderweitiger Quarantäne. Sein letztes Spiel bestritt er vor über einem Monat. Wann er seinen nächsten Auftritt in einem Pflichtspiel hat, ist noch offen. “Ich kenne unseren Jo, der wird natürlich alles geben, um schnell wieder zurückzukommen, aber wir müssen vernünftig sein”, führte Salihamidzic aus.

Die nächste Einsatzgelegenheit ergibt sich im Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05 am Samstag. Kimmich wird zunächst wohl auf der Ersatzbank sitzen.

psc 8 Dezember, 2021 21:39