Salihamidzic spricht von “sehr guten Gesprächen” wegen Upamecano

Der Wechsel von Dayot Upamecano zum FC Bayern wird immer konkreter. Am Samstag bestätigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic vielversprechende Gespräche mit dem Management des Verteidigers.

Die “Bild” berichtete zunächst von einem Treffen zwischen Hasan Salihamidzic und den Beratern von Dayot Upamecano. Das Meeting soll am Donnerstag an der Säbener Strasse abgehalten worden sein. Vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim wurde Salihamidzic mit den Gerüchten konfrontiert.

“Wir haben sehr gute, professionelle Gespräche gehabt. Jetzt müssen wir sehen, was da passiert”, bestätigte der Münchner Sportvorstand am “Sky”-Mikrophon die Unterredung mit Upamecanos Management. Angeblich sieht sich der deutsche Rekordmeister im Werben um das Abwehrass von Ligakonkurrent RB Leipzig in der Pole Position.

Im Bieten um den 22 Jahre alten Franzosen ist der FC Bayern allerdings nicht allein. Zahlreiche Topklubs, darunter der FC Chelsea, Manchester United sowie der FC Liverpool, sollen sich ebenfalls mit einem Upamecano-Transfer beschäftigen.

aoe 30 Januar, 2021 16:17