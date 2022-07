Wechsel fix: David Raum schliesst sich RB Leipzig an

Wie “Sky” und die “Bild” übereinstimmend berichten, haben sich die beiden Klubs über die Ablöse für den Linksfuss geeinigt. Sie soll rund 25 Mio. Euro betragen. Raum wechselte erst vor Jahresfrist von seinem STammklub Greuther Fürth zu Hoffenheim. Dort verlängerte er seinen Kontrakt Anfang des Jahres bereits. Nun ist aber bereits Schluss im Kraichgau. Der laufstarke Offensiv-Verteidiger kann in Leipzig in der kommenden Saison in der Champions League auflaufe. Unter Hansi Flick hat er sich inzwischen auch im DFB-Team als feste Grösse etabliert.

Am Samstag wird Raum zum Supercup bereits in Leipzig sein, allerdings noch nicht zum Einsatz gelangen.

🚨 Excl. News #Raum: TOTAL AGREEMENT between the clubs! Contracts will be signed soon! Confirmation soon. He will join RB Leipzig! @SkySportDE @philipphinze24 🇩🇪

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 29, 2022