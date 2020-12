Mainz holt Christian Heidel & Martin Schmidt zurück

Mainz 05 holt mit Christian Heidel und Martin Schmidt gleich zwei frühere Angestellte zurück.

Laut “Bild” ist die Entscheidung gefallen. Heidel, der von 1992 bis 2016 in Mainz bereits als Sportvorstand angestellt war, übernimmt seine alte Funktion wieder. Der 57-Jährige bat in den letzten Tagen um Bedenkzeit. Jetzt hat er sich auf Mallorca, wo er wohnhaft ist, und nach weiteren Gesprächen für die Rückkehr zum Bundesliga-Klub entschieden.

Heidel kommt nicht alleine: Auch Ex-Trainer Martin Schmidt wird wieder im Verein tätig. Allerdings nicht mehr als Trainer, wie er es zwischen 2010 und 2017, zunächst bei der 2. Mannschaft und später bei den Profis war, sondern neu als Sportdirektor.

Das Duo, das sich bestens kennt und gemeinsam arbeiten will, hat sofort einiges zu tun: Der erfolglose Trainer Jan-Moritz Lichte wird offenbar noch am Montag freigestellt. Ein Nachfolger muss her. Top-Kandidat ist Ex-Profi Bo Svensson, der zurzeit den FC Liefering in Österreich coacht.

psc 28 Dezember, 2020 15:01