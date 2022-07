Fix: Brian Brobbey kehrt von Leipzig zu Ajax zurück

Vor Jahresfrist schloss sich der 20-Jährige ablösefrei dem Bundesligisten an. Bereits nach einem halben Jahr kehrte er auf Leihbasis aber zu Ajax zurück. Nun kaufen die Niederländer den Torjäger für etwas mehr als 16 Mio. Euro Ablöse (plus bis zu 3 Mio. Euro Boni) definitiv zurück. Brobbey unterschreibt bei Ajax einen langfristigen Vertrag bis 2027.

Welcome back to your club ♥️

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 22, 2022