Offiziell: Rouven Schröder ist neuer Schalke-Sportdirektor

Schalke 04 engagiert Rouven Schröder als neuen Sportdirektor.

Der langjährige Manager von Mainz 05 tritt seinen neuen Job bereits am 1. Juni an und soll sich direkt mit der intensiven Kaderplanung für die kommende Saison beschäftigen. “Mit Rouven konnten wir einen Experten für S04 gewinnen, der über das nötige Netzwerk und die fachlichen Qualitäten in diesem Bereich verfügt. Sein Hauptauftrag wird es sein, eine neue Mannschaft aufzubauen, die Schalke 04 in Gegenwart und Zukunft erfolgreich vertreten kann”, sagt Sportvorstand Peter Knäbel. Neben Schröder vollzieht Schalke auch eine Beförderung von Mathias Schober, der bisher als Nachwuchskoordinator bei S04 tätig war. Der 45-Jährige wird künftig der Direktor der Schalker Knappenschmiede.

psc 4 Mai, 2021 11:10