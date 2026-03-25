Schalke 04 steckt bei Edin Dzeko in verrücktem Dilemma

Der bosnische Torjäger Edin Dzeko hat sich zu Beginn dieses Jahres bis Saisonende an Schalke 04 gebunden. Die Gelsenkirchener kämpfen um den Aufstieg. Sollte dieser gelingen, könnte der 40-Jährige allerdings abtreten.

Mehrfach hat Dzeko betont, dass er seine Karriere mit einem grossen sportlichen Erfolg beenden möchte. Die Rückkehr in die Bundesliga mit Schalke wäre definitiv ein solcher – zumal er entscheidenden Einfluss hat. Der Angreifer hat seit seiner Ankunft auf Schalke in acht Ligaspielen bereits sechs Treffer markiert. Dazu kommen noch drei Assists.

Natürlich will Dzeko mit seiner Mannschaft unbedingt die Rückkehr in die Bundesliga realisieren. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Verbleib von ihm würde dadurch aber laut «Sport Bild» paradoxerweise sinken – weil er dann eben den angestrebten Erfolg zum Abschluss seiner Karriere realisiert hätte. Ob er noch eine weitere Saison in der Bundesliga anhängen würde, ist fraglich. Mit Wolfsburg hat er dort schon vier Jahre gespielt – und wurde 2009 sogar Meister.

Steigt Schalke hingegen nicht auf, könnte er seine Mission als noch nicht beendet erachten und eine volle Spielzeit anhängen.

Zurzeit ist aber alles noch reine Spekulation. Dzeko lässt sich mit seiner Entscheidung bewusst Zeit und wird seinen Entschluss erst nach Saisonende fassen.