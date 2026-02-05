SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Edin Dzeko war auch bei einem Bundesliga-Klub ein Thema

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 Februar, 2026 15:26
Der bosnische Torjäger Edin Dzeko hat sich vor zwei Wochen Schalke 04 angeschlossen. Vor der Unterschrift in Gelsenkirchen war der 39-jährige Angreifer auch bei einem Bundesliga-Klub im Gespräch.

Wie die «Bild» berichtete, beschäftigte sich Borussia Mönchengladbach konkret mit der Personalie. Dzeko soll den Fohlen sogar aktiv angeboten worden sein. Letztlich hat sich Sportdirektor Rouven Schröder aber gegen eine Verpflichtung entschieden, da mit Haris Tabakovic (31) und Tim Kleindienst (30) bereits zwei torgefährliche Mittelstürmer im Kader stehen.

Zwar ist die Saison von Kleindienst von grossen Verletzungsproblemen geprägt, für Dzeko hatte es letztlich trotzdem keinen Platz.

Dieser schloss sich stattdessen Schalke 04 an und hat dort bislang zwei Teileinsätze bestritten. Dabei gelang ihm einen Treffer.

