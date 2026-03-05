SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Klares Ja

Schalke-Bosse haben sich Meinung über Verlängerung mit Dzeko gebildet

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 März, 2026 15:30
Schalke-Bosse haben sich Meinung über Verlängerung mit Dzeko gebildet

Der mittlerweile 39-jährige Torjäger Edin Dzeko und Schalke 04 haben sich zu Beginn dieses Jahres zunächst auf einen Halbjahresvertrag verständigt. Geht es nach den Klubverantwortlichen wird daraus eine längere Zusammenarbeit.

Die Schalke-Bosse bieten dem Angreifer laut «Sport Bild» auf jeden Fall einen neuen Vertrag an. Dzeko hatte in Gelsenkirchen sofort einen grossen Einfluss: In sechs Partien hat er bereits vier Tore und drei Assists beigesteuert. Der erfahrene Profi hat das Team zuletzt sogar schon als Kapitän angeführt.

Dzeko will sich mit einer Entscheidung aber erst einmal Zeit lassen. Er wartet den weiteren Saisonverlauf ab. Natürlich dürfte auch entscheidend sein, ob Schalke die Rückkehr in die Bundesliga gelingt oder eine weitere Saison 2. Bundesliga ansteht.

Bereits bei seiner Unterschrift hat Dzeko betont, dass alles immer von seiner physischen Verfassung abhängt. Diesbezüglich wird er sich erst zum oder nach Saisonende eine Meinung bilden können. Ein «Problem» ist auch die Tatsache, dass seine Familie noch in Florenz lebt, wo er vor seiner Zeit auf Schalke tätig war. Es ist letztlich auch eine Familienentscheidung.

Mehr Dazu
Trikots ausverkauft

Schalke 04 hat ein Problem mit Edin Dzeko
Starke Leistungen im Klub

Loris Karius bringt sich als WM-Goalie ins Spiel
Stürmer im Anflug

Edin Dzeko will unbedingt nach Schalke – Klubs verhandeln
Ibrahima Cissé unterschreibt

Der FC Aarau verstärkt sich mit einem Schalke-Verteidiger
Ron-Thorben Hoffmann

Schalke 04 hat eine neue Nummer 1
Mehr entdecken
Klares Ja

Schalke-Bosse haben sich Meinung über Verlängerung mit Dzeko gebildet

5.03.2026 - 15:30
Trikots ausverkauft

Schalke 04 hat ein Problem mit Edin Dzeko

20.02.2026 - 16:55
Vertrag aufgelöst

Schalke 04 trennt sich per sofort von Amin Younes

18.02.2026 - 10:40
In Gladbach

Edin Dzeko war auch bei einem Bundesliga-Klub ein Thema

5.02.2026 - 15:26
Transfer in Gefahr

Schalke-Stürmer Moussa Sylla fällt beim neuen Verein durch den Medizintest

2.02.2026 - 12:10
Alles offen

Schalke und Edin Dzeko haben Absprache für Fall des Aufstiegs

28.01.2026 - 12:57
Unterschrift erfolgt

Edin Dzeko hat bei Schalke 04 unterzeichnet und erhält prestigeträchtige Nummer

22.01.2026 - 13:16
Stürmer im Anflug

Edin Dzeko will unbedingt nach Schalke – Klubs verhandeln

20.01.2026 - 11:49
Spektakulärer Wechsel?

Schalke prüft Džeko-Transfer – Konkurrenz aus Frankreich

18.01.2026 - 08:31
Starke Leistungen im Klub

Loris Karius bringt sich als WM-Goalie ins Spiel

8.01.2026 - 18:56