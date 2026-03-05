Schalke-Bosse haben sich Meinung über Verlängerung mit Dzeko gebildet

Der mittlerweile 39-jährige Torjäger Edin Dzeko und Schalke 04 haben sich zu Beginn dieses Jahres zunächst auf einen Halbjahresvertrag verständigt. Geht es nach den Klubverantwortlichen wird daraus eine längere Zusammenarbeit.

Die Schalke-Bosse bieten dem Angreifer laut «Sport Bild» auf jeden Fall einen neuen Vertrag an. Dzeko hatte in Gelsenkirchen sofort einen grossen Einfluss: In sechs Partien hat er bereits vier Tore und drei Assists beigesteuert. Der erfahrene Profi hat das Team zuletzt sogar schon als Kapitän angeführt.

Dzeko will sich mit einer Entscheidung aber erst einmal Zeit lassen. Er wartet den weiteren Saisonverlauf ab. Natürlich dürfte auch entscheidend sein, ob Schalke die Rückkehr in die Bundesliga gelingt oder eine weitere Saison 2. Bundesliga ansteht.

Bereits bei seiner Unterschrift hat Dzeko betont, dass alles immer von seiner physischen Verfassung abhängt. Diesbezüglich wird er sich erst zum oder nach Saisonende eine Meinung bilden können. Ein «Problem» ist auch die Tatsache, dass seine Familie noch in Florenz lebt, wo er vor seiner Zeit auf Schalke tätig war. Es ist letztlich auch eine Familienentscheidung.