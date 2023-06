Luzern-Profi Lorik Emini wechselt ablösefrei ins Ländle

Mittelfeldspieler Lorik Emini verlässt seinen Stammklub FC Luzern nach vielen Jahren und wechselt ablösefrei zu Challenge Ligist FC Vaduz.

Die Liechtensteiner geben die Verpflichtung des 23-Jährigen am Donnerstag offiziell bekannt. Lorik Emini unterschreibt im Ländle für zwei Jahre bis 2025.

"Lorik war bereits mit 20 Jahren Stammspieler in der Super League und hat trotz seines jungen Alters bereits einige Spiele in der höchsten Schweizer Liga absolviert. Er ist ein absoluter Mentalitätsspieler und gibt immer alles für die Mannschaft. Darüber hinaus hat er auch sehr gute technische und spielerische Qualitäten. Ich bin überzeugt, dass der Wechsel zum FC Vaduz ein guter Schritt für ihn ist und dass er uns in Zukunft sicherlich verstärken wird", sagt Vaduz-Sportchef Franz Burgmeier zur Verpflichtung des Spielmachers.

Emini freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Vaduz. Der Verein ist sehr gut organisiert und es herrscht ein familiäres Verhältnis beim FCV. Wir möchten ambitioniert in die neue Saison gehen und ich werde mein Bestes geben, der Mannschaft weiterhelfen zu können."

Kaderupdate 🔴⚪️ Wir vermelden die Verpflichtung von Lorik Emini. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselt im Sommer ablösefrei vom FC Luzern zum FC Vaduz und unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre bis 2025. Weitere Infos unter: https://t.co/Ar75lTPh0S#hoppvadoz pic.twitter.com/iilgZyEQia — FC Vaduz (@VaduzFC) June 1, 2023

psc 1 Juni, 2023 11:36