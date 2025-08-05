Yverdon-Keeper Bernardoni hat einen Interessenten aus der Heimat

Paul Bernardoni hat seinen Stammplatz im Tor von Yverdon Sport eingebüsst, weshalb ein Abgang des 28-Jährigen, wie von 4-4-2.ch berichtet, zur Debatte steht. Nun gibt es eine konkrete Spur in die französische Heimat des Torhüters.

Gemäss "L'Équipe" bekundet Amiens Interesse an einer Verpflichtung des Keepers. Der Ligue 2-Verein wirft ein Auge auf Bernardoni. Dieser steht in Yverdon noch bis 2026 unter Vertrag und ist beim Challenge League-Klub ein Spitzenverdiener (rund 700'000 Euro pro Saison). Auch deshalb ist der Klub bereit, ihn abzugeben.

In Yverdon hütet zu Beginn dieser Spielzeit Kevin Martin den Kasten. Als Backup fungiert Neuzugang Simon Enzler. Bernardoni wird scheinbar nicht mehr benötigt.

psc 5 August, 2025 09:13