Entscheidung gefallen: Nassim Ben Khalifa verlässt GC

Stürmer Nassim Ben Khalifa plant seine Zukunft nicht mehr bei den Grasshoppers.

Der 28-Jährige hat sich laut “Blick” definitiv entschieden, seinen ausgelaufenen Vertrag bei GC nicht mehr zu verlängern. Sportchef Bernard Schuiteman zeigte sich zuletzt noch optimistisch, dass der 28-Jährige an Bord bleibt. Daraus wird aber nichts. Ben Khalifa kann ablösefrei wechseln und strebt die Rückkehr in die Super League an.

Interessenten dürfte es durchaus geben. Der vierfache Nationalspieler erzielte in der letzten Saison für GC 19 Saisontore.

psc 21 August, 2020 11:39