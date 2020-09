Coronavirus: Kovac soll positiv getestet worden sein

Der AS Monaco kommunizierte am Freitagabend zwei positive Corona-Fälle. Einer davon soll Trainer Niko Kovac sein.

Niko Kovac ist offenbar positiv auf das Coronavirus getestet worden. Über diese Information will die französische Sportzeitung “L’Equipe” verfügen. Der AS Monaco hatte am Freitagabend in einem Statement zwei Corona-Fälle bekanntgegeben. Neben dem Trainer soll Goalie Benjamin Lecomte positiv getestet worden sein.

Die beiden betroffenen Personen seien symptomfrei und bis auf Weiteres in Quarantäne. Kovac muss sich nun 14 Tage in Isolation begeben und kann seine Mannschaft daher nicht beim kommenden Liga-Heimspiel gegen den FC Nantes am 13. September betreuen. Bruder und Co-Trainer Robert Kovac soll für diese Partie in die Cheftrainer-Rolle schlüpfen.

aoe 5 September, 2020 17:29