Monaco hat einen Plan, wann Paul Pogba zurückkehrt

Seit seiner Wadenverletzung im Dezember hat Paul Pogba für Monaco keine Spiele mehr bestritten. Auch an Mannschaftstraining war seither nicht zu denken. Es gibt aber einen Lichtblick.

Monacos Trainer Sébastien Pocognoli sprach vor dem Champions League-Playoff-Rückspiel gegen PSG auch über den 32-jährigen Franzosen, der seit seiner Ankunft im Fürstentum im vergangenen Sommer insgesamt nur 30 Minuten auf dem Platz stand. Pogba wird demnach noch vor der Länderspielpause ins Training zurückkehren, wenn alles nach Plan läuft. «Dann hoffen wir, dass es in dieser Phase positiv läuft. So lautet der Plan und wir hoffen, dass wir ihm umsetzen können. Er ist fokussiert und hat ein klares Ziel», so Pocognoli weiter.

Pogba unterschrieb im vergangenen Jahr mit grossen Hoffnungen in Monaco. Aus physischen Gründen könnte er bislang allerdings nicht das zeigen, was er wollte. Sein Vertrag läuft bis 2027. Noch ist unklar, ob er jemals wieder in jener Verfassung antreten kann wie vor seiner langen Dopingsperre im Jahr 2023.