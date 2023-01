Es ist amtlich: Nizza feuert Lucien Favre

Der OGC Nizza zieht die Reissleine und entlässt Lucien Favre. Der Klub von der Côte d’Azur zieht damit die Konsequenzen nach unzufriedenstellenden Resultaten. In der Ligue 1 belegt Nizza nach 17 Spielen nur Tabellenrang elf. Hinzukommt, dass Favre am Samstag mit seiner Mannschaft überraschend in der Runde der letzten 64 im französischen Pokal an CO Le Puy scheiterte (0:1).

Official: Lucien #Favre is no longer #OGCNice manager, as his time in charge of the first team comes to an end. Didier #Digard has taken over until further notice.

➡️ https://t.co/GXETvwnRBs pic.twitter.com/kBdvuBOmdU

— OGC Nice 🇬🇧🇺🇸 (@ogcnice_eng) January 9, 2023