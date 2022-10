Neuer Sportdirektor für Lucien Favre in Nizza

Der OGC Nizza reagiert auf den schwachen Saisonstart und gibt die Verpflichtung von Florent Ghisolfi als neuem Sportdirektor bekannt. Er wird künftig eng mit Lucien Favre zusammenarbeiten.

Die Position des Schweizer Trainers wurde in französischen Medien infrage gestellt. Nizza-Boss Jean-Pierre Rivère hat aber trotz mässigem Saisonstart nie ernsthaft an einen Rauswurf des 62-Jährigen nur wenige Wochen nach dessen Rückkehr gedacht. Stattdessen wird nun die sportliche Führung des Klubs neu aufgestellt. Florent Ghisolfi wechselt von Ligakonkurrent Lens zu den Südfranzosen und übernimmt den Posten des Sportdirektors. Der 37-Jährige nimmt seine neue Aufgabe bereits in der kommenden Woche wahr. Er wird begleitet von Grégory Thil, der als Scout ebenfalls in Lens beschäftigt war.

psc 5 Oktober, 2022 14:07