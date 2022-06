Obwohl Verkündung noch aussteht: Favre leitet schon Training in Nizza

Lucien Favre dürfte schon bald als neuer Coach von OGC Nizza verkündet werden. Immerhin leitet der Schweizer schon das Training bei den Franzosen.

Die Rückkehr von Lucien Favre zum OGC Nizza ist quasi perfekt. Wie “L’Équipe” und “RMC Sport” berichten, leitete der 64-Jährige am Montagmorgen bereits das Training an der Côte d’Azur. Favre soll dem Vernehmen nach am Nachmittag (16.00 Uhr) offiziell vorgestellt werden.

Zuvor hatte Favre einige Jobangebote ausgeschlagen. Zuletzt bis Dezember 2020 bei Borussia Dortmund tätig, sagte er kürzlich erst Borussia Mönchengladbach bezüglich einer Rückkehr ab. Die Fohlen holten stattdessen Daniel Farke, für Favre geht es nun zurück nach Nizza.

adk 27 Juni, 2022 13:32