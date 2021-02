André Villas-Boas reicht Rücktritt bei Marseille ein – kommt Favre?

Olympique Lyon versinkt im Chaos: Trainer André Villas-Boas hat am Dienstagmorgen seinen Rücktritt angeboten, nachdem der Verein am Deadline Day einen Spieler verpflichtet hat, den er nicht haben wollte.

Konkret geht es um den französischen Mittelfeldspieler Olivier Ntcham, der für den Rest der Saison von Celtic Glasgow ausgeliehen wurde. An dieser Verpflichtung hatte Villas-Boas offenbar kein Interesse. “Ich will Marseille einfach verlassen. Ich erwarte vom Vorstand nichts anderes. Ich habe nach der Einreichung meines Rücktritts noch nichts gehört”, wird der Portugiese von französischen Medien zitiert. Bereits in der vergangenen Woche kündigte er an, dass er seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei OM nicht verlängern wird.

Nun könnte das Aus bereits vorher kommen. Und diese Entwicklung ist aus Schweizer Sicht interessant: Angeblich würden die Bosse der Südfranzosen sehr gerne Lucien Favre als neuen Trainer installieren. Ob der 63-Jährige für den Posten bereits jetzt verfügbar wäre, ist bislang nicht überliefert.

psc 2 Februar, 2021 13:33