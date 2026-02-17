SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Habib Beye

Marseille hat seinen neuen Trainer gefunden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 Februar, 2026 14:14
Marseille hat seinen neuen Trainer gefunden

Olympique Marseille findet den Nachfolger für Roberto De Zerbi, der als Trainer vor Wochenfrist gehen musste.

Die Südfranzosen gehen nach Angaben von «Foot Mercato» mit Habib Beye in die Zukunft. Der 48-Jährige wurde seinerseits bei Stade Rennes entlassen. Noch muss er da seinen Vertrag auflösen, dies ist eigentlich bereits geschehen, muss von der Liga jedoch noch bestätigt werden.

Der Weg für Beye zu OM ist jedenfalls frei. In Marseille herrscht aktuell viel Unruhe. Sportdirektor Mehdi Benatia ist zuletzt zurückgetreten. Nun wird er nach Angaben von Klubbesitzer Frank McCourt aber doch bleiben. Plötzlich steht Präsident Pablo Longoria vor einem möglichen Abschied.

