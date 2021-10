PSG-Star wird an roter Ampel von Prostituierter überfallen

Ein namentlich nicht genannter Starspieler von Paris St. Germain ist am Dienstagabend um 20 Uhr laut “Le Parisien” und “Le Point” an einer Ampel von einer Prostituierten überfallen und beraubt worden.

Der Profi war mit seinem Auto am Bois de Boulogne auf dem Heimweg. Der Park grenzt an einen Strassenstrich. Als der Akteur an einer roten Ampel halten musste, hat sich die Prostituierte, angeblich ein Transvestit, offenbar Zugriff zum Beifahrersitz verschafft. Von dort konnte die Räuberin das Portemonnaie mit 200 Euro und ein Handy an sich reissen. Angeblich war sie dann so dreist und bot dem Spieler an, das Handy zurückzugeben, falls er sie an einer bestimmten Stelle absetzt. Dieser Bitte kam der Profi nach.

Der PSG-Akteur meldete den Vorfall bei der Polizei, hat aber offenbar nicht direkt rechtliche Schritte eingelegt.

psc 27 Oktober, 2021 17:05