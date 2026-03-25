Achraf Hakimi kennt nur ein Karriereziel

Achraf Hakimi hat sich spätestens bei Paris St. Germain zu einem der besten Rechtsverteidiger der Welt entwickelt. Der 27-jährige Marokkaner ist klubtechnisch aber noch nicht da, wo er hin möchte. Er kennt offenbar nur ein Ziel.

Und dieses heisst Real Madrid. Dort wurde Hakimi fussballerisch einst ausgebildet. Auch seine ersten Profispiele bestritt er für die Königlichen. Im ersten Anlauf hat es ihm allerdings nicht gereicht. Hakimi konnte sich gegen Dani Carvajal und andere Konkurrenten nicht durchsetzen. Deshalb schloss er sich 2018 für zwei Jahre zunächst auf Leihbasis Borussia Dortmund an. Dort avancierte er bereits zu einem Topspieler auf seiner Position. Inter Mailand investierte schliesslich mehr als 40 Mio. Euro Ablöse für den Rechtsfuss. Und nur ein Jahr später legte PSG sogar beinahe 70 Mio. Euro auf den Tisch.

Mit den Parisern hat Hakimi im letzten Jahr die Champions League gewonnen und dabei auch persönlich noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht. Am Ende der Fahnenstange ist der 27-Jährige jedoch noch längst nicht angelangt. Nun verfolgt Hakimi laut dem spanischen Journalisten Ramon Alvarez de Mon vor allem ein Ziel. und dieses ist die Rückkehr zu Real Madrid!

Hakimi möchte unbedingt als Fixstarter für seinen Jugendklub auflaufen. Auch eine erst im Februar 2025 erfolgte Vertragsverlängerung in Paris bis 2029 ändert demnach nichts an dieser Tatsache.

Die Frage lautet allerdings, ob der Posten des Rechtsverteidigers bei den Madrilenen so rasch frei wird: Erst letzten Sommer hat der La Liga-Klub just für jene Rolle Trent Alexander-Arnold unter Vertrag genommen.