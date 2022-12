Breel Embolo über Ronaldo: «Es ist Wahnsinn»

Breel Embolo huldigt vor dem Direktduell zwischen der Schweiz und Portugal an der WM Superstar Cristiano Ronaldo.

Der 37-Jährige ist für den Schweizer Nati-Stürmer und für die «ganze Sportwelt eine Bereicherung und Inspiration.» Embolo führt aus: «Es ist Wahnsinn. Man kann so viel von ihm lernen. Deswegen freut es uns absolut, gegen so einen Spieler anzutreten.» Ronaldo wird gegen die Schweiz erneut in der Startformation stehen. In der Vergangenheit traf er gegen die Eidgenossen schon einige Male und war an einigen Siegen Portugals beteiligt.

Embolo will gegen Portugal «so viele Zweikämpfe wie möglich gewinnen, die läuferische Leistung auf den Platz bringen und treffen oder assistieren. Und im Grossen und Ganzen natürlich, dass die Schweiz weiterkommt.»

psc 6 Dezember, 2022 11:13