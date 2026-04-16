Bernardo Silva verkündet seine Entscheidung

Schon seit Monaten wird über den Abgang von Kapitän Bernardo Silva bei Manchester City spekuliert. Nun hat der 31-jährige Portugiese Fakten geschaffen.

Der Spielmacher bestätigt seinen Abgang bei den Skyblues nach insgesamt neun Jahren. Im Sommer wird er sich neu orientieren. «In ein paar Monaten ist es Zeit, mich von der Stadt zu verabschieden, in der wir nicht nur als Fussballverein so viel gewonnen haben, sondern in der ich auch meine Ehe eingegangen und meine Familie gegründet habe», sagt Silva via Social Media.

Er wendet sich an seine Teamkollegen, Trainer Pep Guardiola und die Fans: «Als ich vor neun Jahren hierherkam, folgte ich dem Traum eines kleinen Jungen, der im Leben erfolgreich sein und Grosses erreichen wollte. Diese Stadt und dieser Verein haben mir viel mehr gegeben als das, viel mehr, als ich mir jemals erhofft hatte. Was wir gemeinsam gewonnen und erreicht haben, ist ein Vermächtnis, das ich für immer in meinem Herzen bewahren werde.»

ManCity hat für die Dienste von Silva einst 50 Mio. Euro an Monaco gezahlt. Nun kann der Nationalspieler die Engländer ablösefrei verlassen. In welche Richtung ist noch offen. Der FC Barcelona wird schon seit längerer Zeit als Frontrunner genannt. Juventus soll sich ebenfalls um seine Dienste bemühen. Auch Destinationen ausserhalb Europas wie Saudi-Arabien und die USA wurden medial bereits ins Spiel gebracht. Berater Jorge Mendes wird in naher Zukunft einige Gespräche führen.