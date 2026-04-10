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Abschied von ManCity? Pep Guardiola mit Update zu Bernardo Silva

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 April, 2026 15:34
Abschied von ManCity? Pep Guardiola mit Update zu Bernardo Silva

Schon bereits seit Wochen wird berichtet, dass Bernardo Silva entschieden habe, Manchester City zum Saisonende definitiv zu verlassen. Gesagt hat der Portugiese dies Trainer Pep Guardiola bislang allerdings nicht.

Dies enthüllt der spanische Starcoach am Freitag gegenüber «Sky Sports». Meldungen, wonach Bernardo Silva seine Entscheidung getroffen und klubintern auch schon kommuniziert habe, sind somit falsch. «Er hat mir noch nichts gesagt», teilt Guardiola mit. Zuvor hatte sein Assistenztrainer Pep Lijnders Hinweise darauf gegeben, dass die Zeit des Nationalspielers in Manchester im Sommer enden wird.

Ein Abgang des 31-jährigen Mannschaftskapitäns zum Saisonende bleibt auch nach der Aussage von Guardiola weiterhin ein realistisches Szenario. Schliesslich läuft sein Vertrag aus. Bislang gibt es noch keine Anzeichen, dass Silva verlängern könnte. Spekuliert wird immer wieder über einen Wechsel des Spielgestalters zum FC Barcelona. Auch ein Gang in die MLS wurde medial schon mehrfach ins Spiel gebracht.

Erst am vergangenen Wochenende berichtete eine englische Zeitung, dass der FC Barcelona hinsichtlich einer Silva-Verpflichtung sehr gute Karten habe. Gesprochen ist das letzte Wort indes noch nicht.

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