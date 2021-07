Statt Favre: Crystal Palace mit Vieira einig

Lucien Favre lehnte den Trainerposten bei Crystal Palace letztlich ab, nun herrscht Klarheit: Patrick Vieira wird die Nachfolge von Roy Hodgson antreten.

Nach wochenlangen Sondierungen mit einigen Absagen hat Crystal Palace seinen neuen Trainer gefunden. Dem Portal “The Athletic” zufolge übernimmt Patrick Vieira das vakante Amt. Die offizielle Bestätigung der Zusammenarbeit soll noch am Sonntag erfolgen. Vieira erhält am Selhurst Park einen bis 2024 datierten Dreijahresvertrag.

Für den ehemaligen Arsenal-Captain ist es nach Stationen beim OGC Nizza und New York City der erste Trainerposten in England. Zuvor leitete Vieira den “Elite Development Squad” von Manchester City. Die Verantwortlichen von Crystal Palace wollen künftig vermehrt auf die eigene Jugend setzen. Nach elf ablösefreien Abgängen in diesem Sommer stehen Vieira und Co. viel Arbeit bevor.

Mit dem Lucien Favre war sich Palace bereits einig, der Schweizer sagte aber trotzdem ab. Nuno Espirito Santo (jetzt Tottenham Hotspur), die vereinslosen Sean Dyche und Frank Lampard, Steve Cooper (Swansea City) und Valerien Ismael (jetzt West Bromwich Albion) wurden in den letzten Wochen ebenfalls gehandelt.

aoe 4 Juli, 2021 11:00