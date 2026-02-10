Ex-Frankfurt-Profi Kamada landet wieder auf dem Transfermarkt

Der japanische Offensivspieler Daichi Kamada wird sich im Sommer aller Voraussicht nach einen neuen Klub suchen.

Der 29-Jährige wechselte im Sommer 2023 nach vier Jahren bei Eintracht Frankfurt zunächst ablösefrei zu Lazio. Nach nur einer Saison schloss er sich dann Premier Ligist Crystal Palace an – wiederum ablösefrei. Bei den Londonern steht er noch bis Saisonende unter Vertrag. Laut «Sky Sports» wird Kamada den auslaufenden Kontrakt bei Palace wohl nicht verlängern. Gespräche über eine Verlängerung hat es bislang nicht gegeben.

Wegen einer Oberschenkelverletzung muss der Nationalspieler zurzeit kürzertreten. Davor spielte er unter Trainer Oliver Glasner eine durchaus tragende Rolle. Nicht zuletzt da der österreichische Trainer aber bereits bestätigt hat, dass er den Verein zum Saisonende verlässt, wird wohl auch Kamada gehen.