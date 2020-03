Jota auf Arsenals Wunschliste

Der FC Arsenal will im Sommer grössere Umbaumassnahmen an seinem Kader vornehmen. Veränderung erwirken soll unter anderem der Zukauf von Diogo Jota.

Diogo Jota (23) ist massgebend an der starken Saison der Wolverhampton Wanderers beteiligt. In Summe 15 Pflichtspieltore und sechs Vorlagen stehen in der Datenbank des Portugiesen, was den FC Arsenal laut “Mirror” auf die Idee gebracht hat, Jota für die kommende Saison auf der Wunschliste zu notieren.

Ein Schnäppchen wäre der 23 Jahre alte Flügelstürmer allerdings nicht. Die Wolves müssten aufgrund der Transferbeteiligung, die Jotas Ex-Klub Atletico Madrid hält, eine hohe Summer aufrufen. Arsenal soll vor allem von Jotas Geschwindigkeit und die Art, zu dribbeln, überzeugt sein.

Gunners-Coach Mikel Arteta soll im Sommer den Kader auf verschiedenen Positionen umbauen und neu bestücken. Manchester United wird ebenfalls Interesse an Jota kolportiert.

aoe 14 März, 2020 13:29