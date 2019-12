Zahlreiche Interessenten für Vinicius

Weil er bei Real Madrid nicht wie erhofft zum Einsatz kommt, wird Vinicius Junior regelmässig mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Heerscharen von Klubs sollen sich für ihn interessieren.

An Optionen, Real Madrid noch im Januar zu verlassen, scheitert es in der Causa Vinicius Junior offensichtlich nicht. Das spanische “El Desmarque” verbindet den jungen Brasilianer nun mit einer Vielzahl an Klubs.

Aus England signalisieren demnach der FC Chelsea, der FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester United sowie die Wolverhampton Wanderers Interesse. Aus anderen Ecken Europas werden Paris Saint-Germain, Inter Mailand und der AS Rom genannt.

Mit einem Abschied im Winter beschäftigt sich Vinicius, der im Sommer 2018 an der Concha Espina einen langfristigen Vertrag bis 2025 paraphierte, allerdings nicht.

“Ich will bei Real Madrid bleiben. Ich habe nie an einen Abschied gedacht. Mein Traum ist es, für immer bei Real Madrid zu spielen”, äusserte der 19-Jährige vor Kurzem gegenüber der “AS”.

aoe 21 Dezember, 2019 11:33