Liam Delap steht bereits wieder vor Chelsea-Abgang – 5 Interessenten

Nur ein Jahr nach seiner Ankunft wird Stürmer Liam Delap den FC Chelsea wohl bereits wieder verlassen.

Der 23-jährige Engländer ist bei den Londonern bereits nicht mehr erste Wahl und könnte im Sommer sogar zusätzliche Konkurrenz erhalten. Deshalb ist ein Abgang, entweder fix oder auch nur auf Leihbasis, in der nächsten Transferperiode möglich. Laut «CaughtOffside» zeigen gleich fünf Klubs Interesse: Manchester United, Newcastle United, Everton, Brighton und Sunderland sind es zurzeit. In der Pole Position sollen sich die Red Devils befinden. Sie wollten Delap bereits im vergangenen Sommer verpflichten. Der Angreifer entschied sich dann aber für die Offerte von Chelsea. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2031.

Spieler, die zwischen Chelsea und ManUtd wechseln, sind keine Seltenheit. Die jüngsten Beispiele heissen Alejandro Garnacho und Mason Mount.