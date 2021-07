Neue Nummer 9: Milan stellt Giroud vor

Olivier Giroud kehrt der Premier League nach neun Jahren den Rücken und schliesst sich mit sofortiger Wirkung dem AC Mailand an.

Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche, in der stets behauptet wurde, Olivier Giroud werde den FC Chelsea noch in diesem Sommer verlassen. Nun ist es so weit: Der AC Mailand bestätigt offiziell die Verpflichtung des Angreifers, der in Zukunft die Nnummer 9 auf seinem Trikotrücken tragen wird.

An die Rossoneri bindet sich der 34 Jahre alte Giroud zunächst für zwei Jahre bis 2023. Dem Vernehmen nach lässt sich der italienische Vizemeister den Transfer rund zwei Millionen Euro kosten. Girouds Vertrag in London wäre 2022 ausgelaufen.

Milan hat damit erfolgreich die Lücke geschlossen, die Mario Mandzukic mit seinem Abgang hinterlassen hat. Giroud geht ab der neuen Saison also mit dem noch mal fünf Jahre älteren Zlatan Ibrahimovic auf Torejagd.

aoe 17 Juli, 2021 14:21