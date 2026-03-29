Cole Palmer vor möglichem Chelsea-Abgang im Sommer

Cole Palmer könnte den FC Chelsea im kommenden Sommer überraschend verlassen. Laut „Goal.com“ wächst beim offensiven Mittelfeldspieler die Unzufriedenheit mit seiner aktuellen Situation, weshalb ein Wechsel zunehmend denkbar erscheint.

Mehrere europäische Schwergewichte beobachten die Entwicklung genau. Dem Bericht zufolge prüfen sowohl der FC Bayern München als auch Manchester United und Real Madrid eine mögliche Verpflichtung des englischen Nationalspielers. Im Raum steht dabei eine Ablösesumme von rund 150 Millionen Pfund – ein Transfer in dieser Grössenordnung wäre ein echtes Statement auf dem Markt.

Palmer war erst im September 2023 zu Chelsea gewechselt und ist noch langfristig bis 2033 gebunden. In der laufenden Premier-League-Saison kommt der 23-Jährige auf 20 Einsätze, in denen ihm neun Tore und eine Vorlage gelangen. Trotz dieser starken Zahlen könnte es im Sommer zu einer richtungsweisenden Entscheidung kommen.