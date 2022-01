Perfekt: Thiago Silva verlängert beim FC Chelsea erneut

Der mittlerweile 37-jährige brasilianische Innenverteidiger Thiago Silva wird auch in der kommenden Saison Bestandteil der Mannschaft des FC Chelsea sein.

Der Routinier hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert. Thiago Silva bindet sich bis Juni 2023 an die Blues, wo er seit Sommer 2020 spielt und absoluter Leistungsträger ist. Der 102-fache Nationalspieler freut sich auf mindestens anderthalb weitere Jahre bei den Londonern: “Hier bei Chelsea zu spielen, ist eine wahre Freude. Ich hätte nie gedacht, dass ich drei Jahre lang in diesem grossartigen Klub spielen würde, deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich eine weitere Saison bleiben kann. Ich werde alles geben, um weiterhin auf gutem Niveau in der wichtigsten Liga der Welt zu spielen.

In der aktuellen Saison bestritt Silva bereits 22 Pflichtspiele für Chelsea. Trainer Thomas Tuchel sagte zuletzt, dass der Abwehrspieler mit zunehmendem Alter stets noch besser werde.

psc 3 Januar, 2022 19:03