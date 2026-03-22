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Woltemade im Fokus

Chelsea denkt über Tauschdeal nach

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 März, 2026 18:03
Chelsea denkt über Tauschdeal nach

Zwischen Chelsea und Newcastle United könnte sich im Sommer ein interessanter Transfer entwickeln. Wie der Journalist Simon Phillips berichtet, beschäftigen sich die Blues mit einer Verpflichtung von Nick Woltemade.

Der deutsche Offensivspieler steht demnach auf der Liste, falls Newcastle konkrete Gespräche über einen möglichen Transfer von Liam Delap aufnimmt. Im Zuge dessen wird sogar ein Tauschgeschäft als mögliche Option gehandelt. Chelsea könnte Delap in einen Deal einbringen, um die Chancen auf eine Verpflichtung Woltemades zu erhöhen. Die Personalie gewinnt an Dynamik, da beide Klubs im Angriff nach Lösungen suchen und ihre Kader entsprechend anpassen wollen.

Für Woltemade könnte ein Wechsel auch sportlich reizvoll sein. Chelsea soll ihm in Aussicht stellen, wieder verstärkt im Sturmzentrum eingesetzt zu werden – eine Rolle, die er zuletzt bei Newcastle nicht mehr durchgehend bekleidet hat. Damit könnte sich für den 24-Jährigen eine neue Perspektive eröffnen.

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