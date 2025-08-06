Alexander Isak darf in Newcastle nicht mit dem Team trainieren

Newcastle United reagiert auf das Wechseltheater rund um Torjäger Alexander Isak.

Nachdem der 25-Jährige seinen Willen geäussert hat, zu Ligakonkurrent Liverpool wechseln zu wollen, darf er nun gemäss englischen Medienberichten nicht mehr regulär mit der Mannschaft mittrainieren. Stattdessen absolviert Isak bei den Magpies am Mittwoch separate und individuelle Einheiten. Für die übrige Mannschaft steht am Nachmittag ein Teamevent mit den Familien an. Isak wird da nicht dabei sein.

Newcastle hat das Angebot für den Torjäger aus Liverpool bislang nicht akzeptiert. Eine Forderung in Höhe von 150 Mio. Pfund steht im Raum. Diesen Preis wird Liverpool jedoch nicht zahlen. Bis Anfang September bleibt noch Zeit für eine mögliche Einigung.

psc 6 August, 2025 15:18