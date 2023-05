Jürgen Klopp hat keine Angst vor Liverpool-Abgang von Mohamed Salah

Mohamed Salah ist beim FC Liverpool seit vielen Jahren eine der schillernden Figuren. War es für ihn die letzte Saison an der Anfield Road? Jürgen Klopp geht nicht davon aus.

Jürgen Klopp macht sich keine ernsthaften Sorgen darüber, dass Mohamed Salah den FC Liverpool in diesem Sommer verlassen könnte. "Keine Sorge, nein. Ich habe nur gehört, was er gesagt hat, aber ich konnte nichts lesen, was in diese Richtung gehen könnte", so Klopp während der Pressekonferenz vor dem abschliessenden Auswärtsspiel in der Premier League gegen Southampton (Sonntag, 17.30 Uhr).

Klopp weiter: "Offensichtlich ist Mo gerne hier und Mo war ein Teil davon. Er hat sich für das entschuldigt, was 'wir' getan haben - nicht für das, was die anderen Jungs getan haben, aber ich musste mit ihnen gehen. Es ist alles in Ordnung."

Salah hatte ein verdächtiges Statement in den sozialen Medien gepostet. Dort stand unter anderem geschrieben, dass er "am Boden zerstört" sei wegen der teilweise desaströsen Liverpooler Saison, die am Ende nur in die Europa League führen wird.

Ein Weltklassespieler wie Salah will sich natürlich auf allerhöchstem Niveau messen. Der ehemalige FCB-Spieler wurde schon in der Vergangenheit immer mal wieder mit einem Wechsel verbunden, Real Madrid und der FC Barcelona verirrten sich in die Gerüchteküche. Klopp bereitet ein erneuter Spekulationsansturm aber keine Sorgen.

27 Mai, 2023