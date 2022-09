Liverpool nimmt für den Januar João Félix ins Visier

Der FC Liverpool will im Winter auf dem Transfermarkt offenbar massiv nachlegen. Im Fokus der Reds steht Atlético-Profi João Félix.

Der 22-jährige Portugiese wartet in dieser Saison nach acht Spielen für Atlético noch auf sein erstes Tor. Dies ändert laut «Futbol Total» allerdings nichts daran, dass João Félix ins Visier des FC Liverpool geraten ist. Dort hakt es in dieser Saison in der Offensive trotz der Verpflichtung von Darwin Nunez im Sommer zum Teil. Eine weitere Blutauffrischung wird offenbar angestrebt.

Ein Félix-Transfer wäre allerdings mit hohe Kosten verbunden. Der Angreifer wechselte vor drei Jahren für beinahe 130 Mio. Euro von Benfica zu Atlético. Die Reds wollen nun 70 Mio. Euro bieten. Diese Summe dürfte aber kaum ausreichen.

psc 21 September, 2022 15:58