ManCity-Verteidiger John Stones wird von Ex-Klub umworben

Der englische Abwehrspieler John Stones wird Manchester City nach insgesamt zehn Jahren im Sommer verlassen. Sein Ex-Verein Everton bekundet Interesse.

Bei den Toffees spielte Stones vor seiner Zeit in Manchester zwischen 2013 und 2016. Eine Rückkehr ist denkbar. Allerdings befürchten die Klubverantwortlichen, dass der 31-jährige Routinier ein substantielles Handgeld fordern wird, da er ablösefrei ist und wohl aus diversen Angeboten auswählen kann.

Ob Everton finanziell mit der Konkurrenz mithalten wird, ist noch unklar. Stones hat seit einiger Zeit wiederholt mit Verletzungen zu kämpfen. In dieser Saison ist er bei City bereits nicht mehr gesetzt. Sein Abschied im Sommer gilt als sicher.