Erik ten Hag fordert weitere United-Transfers

Im direkten Vergleich zum FC Chelsea ist es bei Manchester United in dieser Wintertransferperiode mucksmäuschenstill. Sofern sich noch eine gute Gelegenheit ergibt, würde Erik ten Hag zuschlagen.

Noch bis zum 31. Januar bleibt Manchester United Zeit, sich auf dem laufenden Wintertransfermarkt mit neuem Personal einzudecken. Erik ten Hag ist der Meinung, dass sollte sich eine brauchbare Option ergeben, die Red Devils auch tätig werden müssen.

«Sollte sich in den nächsten Tagen eine Gelegenheit ergeben, würde ich zugreifen, aber es liegt nicht nur an mir. Ich denke, das muss immer der Ansatz in diesem Verein sein», sagte ten Hag vor dem Viertrundenspiel im FA Cup gegen den FC Reading (Samstag, 21 Uhr).

«Jeden Tag muss man besser werden und wenn sich die Möglichkeit bietet, besser zu werden, dann muss man zuschlagen. Das ist mein Ansatz. Ich schaue mich um, ich recherchiere, ich habe eine Idee und Profile, um den Kader zu verstärken.»

Manchester United hat bisher auf den Abgang von Cristiano Ronaldo reagiert und mit Wout Weghorst einen neuen Stürmer präsentiert. Zudem kam Goalie Jack Butland auf Leihbasis.

aoe 28 Januar, 2023 11:03